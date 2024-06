Völlig verrückte Szene: Ronaldo in Gefahr!

Der Flitzer-Wahnsinn um Cristiano Ronaldo hat beim letzten Vorrundenspiel der Portugiesen bei der EM gegen Georgien (Endstand: 0:2) neue Ausmaße angenommen. Bei seinem Gang in die Katakomben sprang ein Zuschauer von der Tribüne auf die Treppe hinunter, die der Superstar gerade herabgehen wollte - und verfehlte ihn dabei nur knapp!

Zu sehen ist: Der völlig verdutzte Ronaldo breitete entgeistert die Arme aus, kam aber wohl mit dem Schrecken davon - was auch an dem beherzten Einsatz zweier Ordner lag. Während „CR7″ nach unten blickte, erkannten die Männer die von oben drohende Gefahr und warfen sich gedankenschnell in die Flugbahn des Zuschauers.