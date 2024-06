Vor Albanien: Italien bangt um Barella

Titelverteidiger Italien drohen beim EM-Auftakt verletzungsbedingte Ausfälle. Trainer Luciano Spalletti bangt vor der ersten Partie am Samstag gegen Albanien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) unter anderem um Mittelfeldspieler Nicolo Barella, der am Dienstag in Iserlohn individuell trainierte. Der 27-Jährige (Inter Mailand) hatte zuvor die EM-Generalprobe gegen Bosnien-Herzegowina (1:0) wegen einer Muskelzerrung verpasst.