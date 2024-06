Rangnick-Botschaft an Bayern-Star - was Laimer gegen Frankreich umsetzen soll

Im ersten Spiel wartet der große Favorit Frankreich - doch Österreich glaubt an seine Chance. Nationaltrainer Ralf Rangnick freut sich „unbändig“ und hat eine amüsante Anweisung für Bayern-Spieler Konrad Laimer.

Keine Angst vor dem Mitfavoriten: Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen Frankreich. „Wir wissen, wie gut der Gegner ist“, sagte Nationaltrainer Ralf Rangnick vor dem Spiel (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Düsseldorf: „Wir wissen aber auch, dass wir in Bestform das Spiel gewinnen können. Wir freuen uns alle unbändig darauf.“