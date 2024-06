Vor dem Achtelfinale: Nagelsmann mit Abwehrsorgen

Jonathan Tah gesperrt, Antonio Rüdiger angeschlagen - die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt die Vorbereitung auf ihr EM-Achtelfinale mit Abwehrsorgen. Während Tah für die Innenverteidigung wegen seiner zweiten Gelben Karte am Samstag gegen den Zweiten der England-Gruppe C in Dortmund sicher fehlen wird, fasste sich sein Partner an den hinteren rechten Oberschenkel: Rüdiger humpelte.