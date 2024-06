Vor Schweiz-Duell: Kroos will Gruppensieg als "Statement"

Ein Druckabfall schon während der Gruppenphase habe das Team in der Vergangenheit mitunter "gekillt".

Nach dem Erfolg über Ungarn (2:0) will Toni Kroos mit der deutschen Nationalmannschaft den Gruppensieg bei der EM - um die Geister der Vergangenheit zu verjagen und zudem ein Zeichen an die Konkurrenz zu senden. „Es ist auch ein Statement, in der Gruppe Erster zu werden“, sagte der Routinier bei RTL, „und es ist wichtig, diesen Lauf beizubehalten.“