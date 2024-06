Watzke frohlockt: "Die Begeisterung ist riesig"

Im exklusiven Gespräch mit SPORT1 vor dem Spiel in Stuttgart erklärte der 64-Jährige, dass er sich an die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zurückerinnert fühlt. „Ja, 2006 war ich ja auch hier (in Stuttgart, Anm. d. Red.) beim Spiel um den dritten Platz gegen Portugal (Endstand 3:1, d. Red.)“, legte der 64-Jährige los.