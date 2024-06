Mbappe-Diagnose da! Frankreich bangt bei EM 204 um "Nase der Grande Nation"

Der französische Fußballverband gibt die Diagnose bei Kylian Mbappé bekannt. Sein Einsatz in den nächsten Gruppenspielen ist fraglich. Der Superstar selbst scherzt aber schon wieder.

Tief in der Düsseldorfer Nacht begann das Bangen um die „Nase der Grande Nation“. Frankreichs Superstar Kylian Mbappé war in den Katakomben der EM-Arena gerade mit einer Maske im Gesicht Richtung Krankenwagen geschlichen, als sein Trainer bereits Schlimmes befürchtete.

„Es geht ihm nicht gut. Es scheint kompliziert zu sein, das ist der Negativpunkt des Abends“, sagte Didier Deschamps nach dem Auftaktsieg gegen Österreich (1:0) , der durch die Verletzung des Kapitäns in den Hintergrund rückte.

Die Nase ist gebrochen, das bestätigte der französische Fußballverband FFF in der Nacht.

Mbappé scherzt nach Verletzung schon wieder

„Es wird eine Maske angefertigt, die es (Mbappé) ermöglicht, nach einer gewissen Zeit der Behandlung eine Rückkehr ins Spiel zu erwägen“, schrieb die FFF in der Nacht.

„Irgendwelche Ideen für Masken?“, fragte der Ausnahmekönner in der Nacht auf X und versah die Nachricht unter anderem mit einem Lachsmiley.

Weiterer Mbappé-Einsatz in EM-Gruppenspielen ungewiss

Es ist ein schwerer Schlag für die Equipe tricolore - ob Mbappé in den verbleibenden Gruppenspielen gegen die Niederlande am Freitag und Polen am kommenden Dienstag wieder auf dem Platz stehen kann, ist offen.