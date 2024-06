EM 2024: Schweinsteiger in Rage! "Wir hören, er ist richtig verärgert"

ARD -Moderatorin Esther Sedlaczek begann die Analyse mit der Feststellung, dass „einige glückliche portugiesische Fans“ an ihr und Schweinsteiger vorbeiliefen und fügte an: „Ich weiß, dass Basti nicht ganz so glücklich respektive einverstanden mit dem Sieg der Portugiesen ist.“

Schweinsteiger zu Sedlaczek: „Wenn ich in dich reinlaufe ...“

„Semedo geht nur in Doudera rein. Der schaut gar nicht, wo der Ball ist. Das stört mich. Schiedsrichter müssen sowas sehen“, schimpfte Schweinsteiger. Anschließend blickte er in Richtung Sedlaczek: „Wenn ich jetzt in dich reinlaufe, und der Ball ist da … dann ist das auch ein Foul. Also ich mache das jetzt nicht.“