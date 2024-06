Die Zuordnung der Gruppendritten im EM-Achtelfinale: England geht der Niederlande aus dem Weg!

Von den sechs Gruppendritten kommen also vier weiter und nur zwei müssen vorzeitig die Heimreise antreten. Doch wie werden die vier für das Achtelfinale qualifizierten Teams ermittelt und welchen Gegnern werden sie zugeteilt? Die UEFA hat sich dazu einen sehr komplexen Modus ausgedacht.

Einfach ist es in der deutschen Gruppe A. Das DFB-Team trifft als Gruppensieger auf den Zweiten der Gruppe C - das ist Dänemark. Komplizierter wird es dagegen bereits für die Spanier, die als Sieger der Gruppe B bis Mittwochabend warten mussten - und nun auf Georgien treffen.

EM 2024: So ist der Stand bei den Gruppendritten

Die Niederlande und Slowenien haben sich als erste Gruppendritte bei der EM 2024 sicher fürs Achtelfinale qualifiziert. Durch das 2:3 gegen Österreich rutschte die Elftal in Gruppe D zwar noch ab, ist mit vier Punkten schon sicher unten den vier besten Gruppendritten vertreten.

Slowenien ertrotzte sich mit einem 0:0 gegen England in Gruppe C auch das dritte Remis und ist nicht mehr von den ersten vier Plätzen in der Tabelle der Gruppendritten zu verdrängen.