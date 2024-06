Werbe-"Riese" Neuer wie einst Kahn

Wer dort von den Linie U4 oder U5 in die U3 oder U6 umsteigen möchte, kommt an Neuers gespreizten Armen nicht vorbei. Mit festem Blick scheint Neuer zu sagen: Hier kommt keiner durch. Dabei fahren von dort die Züge zur Arena, in der das Eröffnungsspiel der deutschen Auswahl am Freitag (21.00 Uhr) gegen Schottland stattfindet.