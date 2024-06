ZDF-Experte Kramer zu irrer EM-Story: "Dem kann ich auch nicht mehr helfen"

Sollte man den Begriff „Spielermaterial“ verwenden oder lieber doch nicht? Es ist schon jetzt eine der Randgeschichten dieser EM . Im ZDF -Sportstudio nutzten sowohl Per Mertesacker als auch Christoph Kramer dieses Wort in der Vorwoche, was Moderator Jochen Breyer verhindern wollte - und prompt viel Kritik von den Zuschauern erntete.

„Ich muss sagen, mir tat Jochen in der Situation ein bisschen leid. Er muss als Moderator schon mal auf ein, zwei Dinge hinweisen und allen Meinungen, die es in Deutschland gibt, einen Raum geben“, sagte Kramer im Bild-Podcast „Phrasenmäher“.

„Bei Social Media kommt ja direkt eine große Welle“

Selbst Niclas Füllkrug schaltete sich nach dem 1:1 des DFB-Teams gegen die Schweiz ein. Er mache sich um die Personalsorgen in der Abwehr „gar keinen Kopf, weil wir echt gutes Spielermaterial haben“, meinte er und betonte das vorletzte Wort besonders, ehe er in die Kamera grinste und sagte: „Liebe Grüße an Per Mertesacker und Christoph Kramer.“