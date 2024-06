Zittern nach Blitzstart: Österreich schlägt Serbien

Österreich zittert nach Blitzstart

Österreich befindet sich kurz vor der Europameisterschaft in Deutschland weiter in guter Verfassung. Die Mannschaft von Ralf Rangnick zeigt vor allem in der Anfangsphase eine bärenstarke Vorstellung.

Baumgartner traf zum zwischenzeitlichen 2:0

© IMAGO/Armin Rauthner/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner