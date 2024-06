"Zu einfach..." DFB-Quintett mit lässigem Büro-Kick

Diesmal soll es wirklich ein "Onetake" sein - anders als neulich am Pool.

Diesmal aber wirklich! Beim längst legendären Pool-Kick entpuppte sich die Behauptung, es habe sich um ein "Onetake" gehandelt, als kleine Flunkerei - jetzt will der deutschen Fußball-Nationalmannschaft tatsächlich auf Anhieb ein vergleichbares Kunststück gelungen sein. Und zwar im Büro.

Wieder halten Joshua Kimmich, Pascal Groß, David Raum, Robert Andrich und Niclas Füllkrug einen Ball hoch, allerdings einen deutlich kleineren als beim Original am Pool. Nach insgesamt neun Kontakten und Pässen über Schreibtische und Computer im EM-Teamquartier hinweg stupst Füllkrug, der einen lässigen Fischerhut trägt, den Ball mit dem Fuß in einen schwarzen Mülleimer.

"This time ... Onetake", steht unter dem Video zur Aktion, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag teilte, dazu ein "Gekreuzte Finger"- und ein "Heiligenschein"-Emoji. Die Spieler kommentieren ihren Coup mit großem Jubel, und Füllkrug mit dem trockenen Satz: "Hey, Jungs! Wir sind so gut eingespielt, das ist zu einfach mittlerweile."