EM 2024: Schottland will zum Auftakt für Überraschung sorgen

Schottland peilt zum EM-Auftakt die Überraschung gegen Deutschland an. Dann soll der Einzug in die K.o.-Runde gelingen.

Nationaltrainer Steve Clarke will mit der schottischen Fußball-Nationalmannschaft die deutsche Auftaktparty bei der Heim-EM crashen. „Natürlich wird es für uns schwierig, im ersten Spiel gleich gegen Deutschland zu spielen. Der Druck eines Eröffnungsspiels, das vor ganz großer Kulisse stattfindet, das ist Deutschland mehr gewohnt als wir“, sagte Clarke der Sport Bild vor dem Eröffnungsspiel am Freitag in München (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV): „Dennoch haben wir eine realistische Chance, um für eine Überraschung zu sorgen.“

Mit dem eigenen Team wolle er "wettbewerbsfähig" sein, so Clarke und nannte den Einzug in die K.o.-Runde als Ziel: "Als Nation haben wir es bei einem Turnier nie geschafft, die Vorrunde zu überstehen. Dieses Mal haben wir ein Team, von dem ich überzeugt bin, es wirklich schaffen zu können." Wichtig dafür sei der Zusammenhalt: "Was wir während meiner Zeit als Nationaltrainer geschaffen haben, ist eine Atmosphäre in der Mannschaft, in der sich jeder gleichwertig fühlt. Sie legen alle ihre Egos beiseite."