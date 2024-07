Besondere Geste! Carvajal beschenkt deutsche Hotelmitarbeiterin

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft residiert während der EM in Donaueschingen. Zum Abschied macht einer der Topstars einer Hotelmitarbeiterin ein besonderes Abschiedsgeschenk.

Bis Samstag, dem Tag vor dem Finale, residierten die Spanier im Schwarzwald-Baar-Kreis, genauer gesagt im Öschenberghof in Donaueschingen. Bevor das Team die Reise zum Finale nach Berlin antrat, gab es ein letztes Mittagessen – und ein Geschenk für Aurelia Castiglione, die sechs Wochen lang im Service des Hotels gearbeitet hatte.

Carvajal verschenkt seine Schuhe

„Die Spieler sind gerade zum Mittagessen gekommen und dann kam der Carvajal zu mir und hat mir die Schuhe in die Hand gedrückt und gesagt: ‚It‘s a present for you.‘ Und dann hatte ich einfach seine Kickschuhe in der Hand“, freute sie sich im SWR-Interview über die Original-Fußballschuhe des Real-Stars.