Bild: Demiral nach Wolfsgruß-Eklat für zwei EM-Spiele gesperrt

Für den türkischen Fußball-Nationalspieler Merih Demiral hat der Wolfsgruß-Eklat offenbar sportliche Folgen. Der Defensivspieler wird nach Informationen der Bild-Zeitung für zwei EM-Spiele gesperrt, die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte dies am Donnerstagabend auf SID-Anfrage zunächst nicht. Durch die Strafe würde der 26-Jährige den Türken im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/RTL und Magenta TV) gegen die Niederlande sowie einem möglichen Halbfinale fehlen.

Demiral hatte im EM-Achtelfinale gegen Österreich in Leipzig (2:1) beide Treffer für die Türkei erzielt, nach dem Tor zum 2:0 zeigte er den sogenannten Wolfsgruß mit beiden Händen. Dazu veröffentlichte er in den Sozialen Medien ein Bild mit seinem "Torjubel". Die UEFA hatte in der Folge eine Untersuchung aufgrund eines "mutmaßlich unangemessenen Verhaltens" eingeleitet.