Bloß kein Deja-vu: Portugal warnt vor Slowenien

Der slowenische Sieg in Ljubljana am 26. März war das bisher einzige Duell beider Mannschaften.

Eine Niederlage aus dem Frühjahr dient der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale am Montag (21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Slowenien als Warnung. „Wir haben ein Testspiel gegen sie 0:2 verloren“, sagte Mittelfeldspieler Bruno Fernandes am Sonntag: „Sie haben gute Spieler und sind sehr kompakt. Sie spielen guten Fußball.“

Dennoch sieht der Starspieler von Manchester United den Europameister von 2016 in Frankfurt als klaren Favoriten an. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, also auch das Finale. Wir haben vor niemandem Angst", betonte Fernandes. "Wir müssen sie müde machen, wir müssen dafür sorgen, dass sie viel rennen." Außerdem dürfen sie nicht viele Räume bekommen." Selbst bei der Niederlage mit einer B-Mannschaft zum Gruppenabschluss gegen Georgien (0:2) habe es "positive Dinge" gegeben.