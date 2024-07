Bondscoach Koeman selbstbewusst: "Dann werden sie leise"

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft will sich beim EM-Viertelfinale in Berlin nicht von der Lautstärke türkischer Fans beirren lassen.

Das Aufeinandertreffen mit der Türkei in Berlin dürfte gefühlt zum Auswärtsspiel werden - doch trotz der vorhersehbaren Überzahl türkischer Fans will sich die niederländische Fußballnationalmannschaft vor dem EM-Viertelfinale am Samstagabend (21.00 Uhr/RTL und MagentaTV) nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Wir müssen den Ball behaupten, dann werden sie leise“, sagte Bondscoach Ronald Koeman zu seiner Strategie.