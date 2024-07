Cristiano Ronaldo zeigt Herz für krebskranken Youngster

Superstar Cristiano Ronaldo hat bei aller EM-Fokussierung wieder einmal sein Herz für Kinder sprechen lassen. Als der ehemalige Weltfußballer mit Portugals Fußball-Nationalmannschaft am Montag zum Achtelfinale gegen Slowenien (21.00 Uhr) am Frankfurter Stadion eintraf, begrüßte „CR7″ vor dem Gang in die Katakomben zunächst seinen schwer krebskranken Bewunderer Awar Shanek.