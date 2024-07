Dank der EM: Rekordzahlen für Deutsches Fußballmuseum

Die Europameisterschaft in Deutschland beschert auch dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund Rekordzahlen.

Die Europameisterschaft in Deutschland beschert dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund Rekordzahlen: Laut einer Mitteilung vom Dienstag war das erste Halbjahr 2024 das erfolgreichste in der Geschichte des Hauses. „Das EM-Motto United by Football wurde im Deutschen Fußballmuseum eingelöst“, bilanziert Museumsdirektor Manuel Neukirchner.