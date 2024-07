DFB-Team: Viertelfinale in den weißen Heimtrikots

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihr EM -Viertelfinale gegen Spanien in den weißen Heimtrikots bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zwei Tage vor dem Spiel am Freitag (18.00 Uhr/ ARD und MagentaTV und im Liveticker ) in Stuttgart auf SID -Anfrage mit.

Das bei den Fans so beliebte pink-lila Shirt trugen Kapitän Ilkay Gündogan und Co. nur beim Vorrundensieg über Ungarn (2:0). Es ist das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte des DFB.