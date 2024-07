EM 2024: Emotionale Botschaft der Nationalmannschaft

Das DFB-Team wendet sich nach dem bitteren EM-Aus an seine Fans. Mit emotionalen Worten bedanken sich die DFB-Stars bei ihren Anhängern.

Das DFB-Team wendet sich nach dem bitteren EM-Aus an seine Fans. Mit emotionalen Worten bedanken sich die DFB-Stars bei ihren Anhängern.

Das DFB-Team hat sich am Tag nach dem dramatischen Viertelfinal-Aus bei der EM 2024 mit emotionalen Worten an seine Fans gewandt und sich für die Unterstützung während des ganzen Heim-Turniers bedankt.

„Vielen Dank für drei fantastische Turnierwochen“, postete der offizielle Instagram-Account des DFB-Teams. „Wir wollten euch und uns bei dieser Heim-Europameisterschaft den Titel schenken. In Deutschland. Für Deutschland. Das haben wir nicht geschafft. Und das tut uns richtig weh.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Wir haben eure Begeisterung vermisst“

Dem Team bliebe besonders die Stimmung und Emotionen in Erinnerung: „Wie ihr uns angefeuert, gefeiert und durchs Turnier getragen habt bis ins Viertelfinale.“ Auch die Bilder von jubelnden Fans in den Stadien, den Fan Zones und auf den Straßen werden in Erinnerung bleiben.