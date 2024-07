EM 2024: England-Fans machen irre Entdeckung - und reagieren denkwürdig

Fans begeistert über Southgate-Doppelgänger in Dortmund

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie der Polizist von einer Gruppe fröhlicher Three-Lions-Fans umringt ist und ironisch besungen wird: „Southgate, you‘re the one, you still turn me on. Football‘s coming home again.“ Der Ordnungshüter lässt es leicht irritiert, aber mild lächelnd über sich ergehen.