EM 2024: Frankreich-Superstar raus: "Druck auf dem Kessel"

EM 2024: Griezmann raus - Ballack staunt

Speziell die Herausnahme von Superstar Griezmann sorgt für Diskussionen. „Er ist jemand, der immer spielen will und eigentlich immer von Anfang an gespielt hat. Also da ist sicherlich ein bisschen Druck auf dem Kessel intern“, meinte MagentaTV -Experte Michael Ballack: „Aber Deschamps ist jemand, der diese Mannschaft im Griff hat und auch vor großen Namen nicht zurückschreckt.“

Spanien - Frankreich: Die Aufstellungen

Spanien startet mit Deutschland-Schreck

Nach dem verletzungsbedingten EM-Aus von Pedri rückt bei Spanien der „Man of the Match“ gegen Deutschland, Dani Olmo, in die Startaufstellung. Auch Kapitän und Stürmer-Star Álvaro Morata wird in der Anfangsformation beginnen. Um den 31-Jährigen war ein Zoff mit der heimischen Presse entbrannt. Grund war eine von Morata wahrgenommene mangelnde Wertschätzung in der Heimat, auch seine Freundin hatte sich in den Diskurs eingeschalten.