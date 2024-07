EM 2024: Niederlande steht dank Gakpo und Malen gegen Rumänien im Viertelfinale

Zunächst brachte Gakpo (20.) die Elftal mit seinem dritten Turniertor in Führung. Nach Vorarbeit von Bayern-Flirt Xavi Simons düpierte der Liverpool-Star Rumäniens Keeper Florin Nita, der im kurzen Eck keine gute Figur machte. In der Schlussphase bereitete Gakpo mit einem starken Solo am Rande der Grundlinie den letztlich entscheidenden zweiten Oranje-Treffer durch BVB-Star Malen (83.) vor. In der Nachspielzeit schnürte Malen den Doppelpack (90.+3).