EM 2024: Saxophon-Star André Schnura sorgt am Finaltag für Chaos

André Schnura und sein schwarzes Saxophon sorgen auch am EM-Finaltag in Berlin für einen Hype - allerdings auch für Chaos, das aus dem Auftritt ein kurzes Vergnügen werden lässt.

Der während der EM von Fußballfans in ganz Deutschland gefeierte Saxophonist André Schnura hat am Finaltag in Berlin mit einem seiner letzten geplanten Auftritte während des Turniers für Chaos gesorgt.