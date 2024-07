EM 2024: Schmerzhaftes Ende für Harry Kane!

Für Harry Kane endet das EM-Viertelfinale mit England schmerzhaft. Beim Duell mit der Schweiz besiegelt ein unschöner Sturz an der Seitenlinie seine Auswechslung.

Harry Kane hat beim EM-Viertelfinale mit der englischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz ein schmerzhaftes Ende erlebt. In der Verlängerung musste der Superstar in Diensten des FC Bayern ausgewechselt werden, nachdem er am Spielfeldrand einen unschönen Sturz erlebt hatte.