EM: Berliner Olympiastadion für Rasen ausgezeichnet

Bei den Tests der UEFA erreichte der Standort in allen Kriterien die volle Punktzahl und damit einen Wert, der seit Einführung des Systems nur einmal in einem anderen deutschen Stadion gemessen wurde. "Die sechs Berliner Partien inklusive des Finales haben uns alle mehr als gefordert, die Auszeichnung ist ein sichtbarer Lohn für alle Mühen in all unseren Gewerken", sagte Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH.