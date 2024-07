EM: Rumänen hinterlassen emotionalen Brief an Deutschland

Bei der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft war die Enttäuschung nach dem EM-Aus groß, als schlechte Gäste wollten sie sich aber nicht aus Deutschland verabschieden. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch bei X verriet, beseitige das Team von Nationaltrainer Eduard Iordanescu nach der 0:3-Niederlage gegen die Niederlande jeglichen Dreck aus ihrer Münchner Kabine - und hinterließ einen emotionalen Brief an das Gastgeberland.

Rumänien war nach einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen die Ukraine, einer 0:2-Niederlage gegen Belgien und einem 1:1 gegen die Slowakei als Sieger der Gruppe D in das Achtelfinale eingezogen, dort scheiterte der Außenseiter dann aber an der niederländische Hürde. Und so blieb nach zwei aufregenden Wochen in Deutschland nur noch zu sagen: "Vielen Dank, dass sie uns das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein!"