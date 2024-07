England und die "Chance, Geschichte zu schreiben"

Zum ersten Mal können die Three Lions außerhalb des eigenen Landes in ein Finale bei einem großen Turnier einziehen.

Zum ersten Mal können die Three Lions außerhalb des eigenen Landes in ein Finale bei einem großen Turnier einziehen.

Noch nie hat eine englische Fußball-Nationalmannschaft außerhalb des eigenen Landes ein großes Finale erreicht. Gareth Southgate zieht daraus zusätzliche Motivation. "Jetzt ist die Chance, Geschichte zu schreiben", sagte er am Tag vor dem EM-Halbfinale gegen die Niederlande am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Und auch Bayern-Stürmer Harry Kane will die Möglichkeit "mit beiden Händen ergreifen".