Englische Pressestimmen zum Einzug ins EM-Finale

Dank des Last-Minute-Treffers von Ollie Watkins steht England zum zweiten Mal nacheinander im EM-Finale. Der „Super-Joker“, wie die Boulevardzeitung The Sun schrieb, versetzt die „Fans in Dortmund in Ekstase“ (Daily Mail). Englische Pressestimmen zum Einzug ins Finale nach dem dramatischen 2:1 (1:1) gegen die Niederlande.

Daily Mail: „OLLIE GOOD SHOW: O Wat a night. Ollie Watkins bringt die Three Lions mit seinem Siegtreffer in der 90. Minute ins Finale der EM 2024 – er besiegelt den 2:1-Sieg gegen die Niederländer und versetzt Zehntausende Fans in Dortmund in Ekstase.“