Erstes Bier mit 25! England-Star mit kuriosem Versprechen

Declan Rice will im Falle eines EM-Sieges mit der englischen Nationalmannschaft zum ersten Mal ein Bier trinken. Genau, sein allererstes echtes Bier.

Der Superstar des FC Arsenal trifft mit den Three Lions im Endspiel der Europameisterschaft auf Spanien - und wurde nun an eine Aussage von vor dem letzten EM-Finale erinnert. Schon damals hatte er sein Bier-Debüt in Aussicht gestellt.