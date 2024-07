Final-Fieber: Fußball-Hits vorm Buckingham-Palast

"Three Lions (Football's Coming Home)", "Hey Jude" und "Sweet Caroline": Vor dem EM-Finale ging es auch vor dem Monarchen-Sitz in London rund.

Vor dem EM-Finale zwischen England und Spanien hat das Fußball-Fieber auch den Buckingham-Palast in London erreicht. So intonierte die Band der legendären Coldstream Guards am Sonntag diverse Fußball-Songs unmittelbar vor der Residenz des britischen Monarchen König Charles.