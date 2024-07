Frings: Spanien nicht so gefestigt wie 2008

Der frühere Fußball-Nationalspieler Torsten Frings glaubt vor dem EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) an "ein offenes Spiel, in dem die Chancen wirklich 50 zu 50 stehen". In seiner kicker-Kolumne fordert Frings daher: "Wir dürfen uns auch gegen Spanien nicht verstecken und müssen selbst versuchen, den Gegner zu verwunden."