Haare rot gefärbt: Cucurella löst EM-Versprechen ein

EM-Versprechen eingelöst: Für Spaniens Marc Cucurella hat der Titelgewinn mit dem Nationalteam ein „Nachspiel“. Der Linksverteidiger, der nach seinem vermeintlichen Handspiel im Viertelfinale gegen Deutschland in der Folge von deutschen Fans ausgepfiffen worden war, präsentierte sich am Freitag auf Instagram mit rot gefärbten Haaren - und löste damit das Versprechen ein, seine markanten Locken im Falle des Titelgewinns in Deutschland in der Farbe der spanischen Nationalmannschaft zu färben.