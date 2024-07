Hand-Diskussionen: "Schiedsrichter hat für Spanien gepfiffen"

Die Szene, in der Jamal Musiala den Ball an die Hand des Spaniers Marc Cucurella schoss, sorgt für große Diskussionen.

Die Szene, in der Jamal Musiala den Ball an die Hand des Spaniers Marc Cucurella schoss, sorgt für große Diskussionen.

Die deutschen Nationalspieler um Jamal Musiala rissen die Arme hoch, Zehntausende DFB-Fans in Stuttgart forderten lautstark Elfmeter - doch die Pfeife des englischen Schiedsrichters Anthony Taylor blieb stumm. Die Szene aus der 106. Minute des EM-Viertelfinals, in der Musiala den Ball an die Hand des Spaniers Marc Cucurella schoss, sorgte im Anschluss für große Diskussionen.