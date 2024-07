Herausragende Quote für RTL bei Niederlande gegen Türkei

Das Viertelfinale sehen im Free-TV in der Spitze 13,20 Millionen Fußballfans.

Das EM-Viertelfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei (2:1) hat dem übertragenden TV-Sender RTL am Samstagabend eine herausragende Quote beschert. Im Schnitt 10,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Spitze sogar 13,20 Millionen schalteten zur Partie ein. Damit erzielte RTL einen Marktwert von 41,3 Prozent. Auch MagentaTV zeigte das Spiel aus dem Berliner Olympiastadion.