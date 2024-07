EM 2024: Kane schreibt Geschichte in der K.o.-Runde

Englands Kapitän Harry Kane ist seit Mittwochabend der erfolgreichste Torschütze in K.o.-Spielen bei Fußball-Europameisterschaften. Der Torjäger von Bayern München traf beim 2:1-Halbfinal-Sieg gegen die Niederlande zum 1:1 (18., Foulelfmeter ) und erzielte damit sein sechstes Tor in einer K.o.-Runde. Damit überflügelte er den Franzosen Antoine Griezmann, mit dem er sich bislang die Spitzenposition geteilt hatte.

Kane absolviert in Deutschland seine dritte EM. Bei seinem Debüt 2016 in Frankreich war England sensationell im Achtelfinale gegen Island ausgeschieden - Kane blieb beim 1:2 damals ohne Tor. Beim paneuropäischen Turnier 2021 erzielte er in den entscheidenden Spielen vier Treffer, in Deutschland legte er bislang zwei nach. Vor dem Spiel gegen die Niederlande hatte er im Achtelfinale in der Verlängerung gegen die Slowakei zum Sieg getroffen.