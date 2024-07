EM 2024: Kane macht Titelansage

Im Finale "werden wir alles tun, was nötig ist. 90 Minuten, 120 Minuten, Elfmeterschießen - wir wollen den Weg zu Ende gehen", kündigte Bayern-Angreifer Kane, der mit nun sechs Treffern der beste Torschütze der EM-Geschichte in K.o.-Spielen ist, an.

Beim 2:1 (1:1) im Halbfinale gegen die Niederlande drehte England erstmals in diesem Turnier wirklich auf, Kane per Foulelfmeter (18.) und Joker Ollie Watkins (90.) schossen das Team von Trainer Gareth Southgate in das zweite EM-Finale in Folge. Erstmals spielen die Engländer außerhalb des eigenen Landes um einen Titel.