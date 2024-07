EM 2024: König Charles gratuliert - und hat eine Final-Bitte

König Charles III. hat der englischen Nationalmannschaft zum Einzug ins EM-Finale gratuliert - und eine humorvolle Bitte an Kapitän Harry Kane und Co. für das Endspiel gegen Spanien (Sonntag, 21.00 Uhr im LIVETICKER) gerichtet.

"Mit unserer ganzen Familie gratulieren meine Frau und ich Ihnen herzlich zum Erreichen des Endspiels der Europameisterschaft und senden Ihnen unsere besten Wünsche für das Spiel am Sonntag", schrieb der Monarch in einer Mitteilung an die Three Lions.