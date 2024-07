Verwirrung um EM-Eigentorrekord!

Denn unmittelbar nach dem Torerfolg zum 2:1 von Spanien in der 25. Minute hatte der europäische Fußballverband das Tor als Eigentor gewertet. Rund eine halbe Stunde später allerdings revidierte die UEFA die Entscheidung und schrieb das Tor dem spanischen Angreifer und „Man of the Match“ gegen Deutschland, Dani Olmo, zu.