Kroos enthüllt nächtliche Kimmich-Worte: "Er hat dann einen Satz gesagt"

„Man sitzt auch nachts noch einen Moment zusammen und sagt nicht: ‚Gute Nacht, das war es jetzt!‘ Jo Kimmich hat dann einen Satz gesagt, der widerspiegelt, was alle gefühlt haben“, so Kroos über die Zeitspanne nach dem dramatischen Scheitern.

„Die beste halbe Stunde des Turniers“

Auch für Kroos stand da schon längst fest: „Was wir transportiert haben – und dafür war das Spanien-Spiel der beste Beweis: Man ist vielleicht noch nicht 90 Minuten die bessere Mannschaft gegen so einen Gegner. Aber jeder hat alles auf dem Platz gelassen.“

Am Ende sei es aber „ein Lucky Punch“ gewesen, „weil man sich ja schon auf das Elfmeterschießen hätte vorbereiten können“.

Ob der am Ende der 120 Minuten von Krämpfen gebeutelte und körperliche am Ende erscheinende Kroos dann auch selber geschossen hätte?

Hätte auch Kroos bei der EM Elfer geschossen?

Die Rückkehr in die spanische Heimat schilderte Kroos dann als teils bizarres Erlebnis: „Dann komme ich nach Hause (nach Madrid, Anm. d. Red. ), und eine halbe Stunde später stehe ich schon wieder auf dem Fußballplatz im Garten - zwei gegen zwei, Finn (Kroos‘ Sohn, Anm. d. Red.) hat gewartet.“

Der Routinier fügte an: „Aber ich konnte nicht – ich wollte Finn hinterher, aber es ging nicht, ich musste abbrechen.“

Es sei „wirklich Wahnsinn, wie der Kopf den Körper steuert. Wenn wir weitergekommen wären, dann wäre ich für das Halbfinale gegen Frankreich körperlich topfit gewesen. Aber so konnte ich in den letzten zwei Tagen keinen Schritt tun, mir hat von oben bis unten alles weh getan.“

„Alter, lass‘ deinen Körper Körper sein“

Eine Aussage, auf die Kroos‘ Bruder Felix mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Belustigung reagierte: „Jetzt sag‘ ich Dir mal was: Alter, lass‘ doch mal deinen Körper Körper sein! Leg‘ doch mal deinen Körper weg wie dein Handy.“

Toni Kroos betonte: „Das war wichtig, um meinem Kopf zu sagen: ‚Jetzt ist gut, Alter!‘ Es ging nicht darum, um fit zu bleiben, sondern um zu sagen: ‚Jetzt wach wieder auf, reiß‘ Dich am Riemen.‘ Und auch der Kopf war so im Arsch die letzten zwei Tage.“

Kroos weiter: „Das weiß ich aber zu 1000 Prozent: Wenn wir weitergekommen wären, dann wäre ich wieder marschiert.“ Nach dem Kick mit seinem Sohn habe er stattdessen aber „im Wohnzimmer drei Stunden geschlafen, einfach so. Ich war am Ende.“

Hart sei zuvor die Busfahrt vom Viertelfinal-Spielort in Stuttgart zurück zum DFB-Stützpunkt nach Herzogenaurach gewesen: „Die Enttäuschung war wahnsinnig. Trotzdem sitzt man nicht drei Stunden da und ist ruhig.“

Das seien Kroos zufolge auch so Momente „in Extremsituationen, in denen man sich manchmal noch besser kennenlernt“. Allen habe diese „Reise brutal Spaß gemacht – und alle wollten, dass diese Reise weitergeht.“

Enttäuschung? „Das kannst du dir gar nicht vorstellen“

„Pascal Groß war so unfassbar enttäuscht, das kannst du dir gar nicht vorstellen“, meinte Kroos zu seinem Bruder. „Der hat so viel gesprochen, auch wenn er gar nicht viel gespielt hat. Das sind in diesen schlechten Momenten dann auch schöne Momente. Da hat man gemerkt: Das ist eine Gruppe von guten Typen. Da kann sich auch Julian (Bundestrainer Nagelsmann, Anm. d. Red.) bestätigt fühlen, wie er diesen Kader zusammengestellt hat.“