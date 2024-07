Kuranyi glaubt an Sieg: "Weil Rüdiger beinahe sein Leben gibt"

von SID 05.07.2024 • 13:31 Uhr Der Vize-Europameister von 2008 führt einige Gründe für ein erfolgreiches EM-Viertelfinale gegen Spanien an.

Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi glaubt an eine Chance der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien (Freitag, 18.00 Uhr/ARD und MagentaTV). "Weil wir in Manuel Neuer den nach wie vor besten Torhüter der Welt im Kasten haben. Weil wir eine starke Innenverteidigung haben, in der Toni Rüdiger beinahe sein Leben gibt, um gegnerische Tore zu verhindern", sagte der Vize-Europameister von 2008 den Stuttgarter Nachrichten.

Kuranyi (42) führt noch mehr Argumente an: "Toni Kroos ist ein herausragender Taktgeber, Jamal Musiala und Florian Wirtz sind zudem unglaublich talentiert. Und die Trainerqualität ist dank Julian Nagelsmann auch hoch", sagte der frühere Stürmer vor dem Spiel in seiner langjährigen Heimat Stuttgart.

Bei all den Stärken fehlt Kuranyi in der Startformation ein echter Mittelstürmer. "Kai Havertz sehe ich tatsächlich auch eher als offensiven Mittelfeldspieler", sagte er, "in der Stürmerrolle besticht er zwar durch gute Läufe in die Tiefe und seine herausragende Technik. Auch hält er den Ball gut. Was mir bei ihm fehlt, ist die Torgefahr." Dafür sei Joker Niclas Füllkrug da.

Kuranyi ist optimistisch für die Partie am Abend. Stimmen der Mut in der Offensive und die Stabilität in der Verteidigung, dann glaubt er an ein 1:0. Und selbst bei einer Niederlage würde Kuranyis Fazit positiv ausfallen. Im Vergleich zu den vergangenen Turnieren habe sich die Mannschaft "bei der Heim-EM gut präsentiert – daran würde ein Viertelfinal-Aus gegen diese unglaublich starke spanische Mannschaft nichts ändern."

