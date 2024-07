Lahm lobt "Zusammenhalt" bei der EM

Ihn habe „der Zusammenhalt“ und „dass wir in Europa mal wieder gemeinsam etwas erlebt haben“ gefreut, sagte Lahm bei MagentaTV: „Wir hatten die Pandemie, wir hatten große Herausforderung auf der ganzen Welt. Nun werden wir am Ende des Turniers ungefähr sechs Millionen Menschen in den Fanzones gehabt haben.“

Gefreut habe ihn aber auch der Brief der rumänischen Delegation, die sich beim Gastgeber bedankt hatte. In dem Brief habe gestanden, "wie toll die Organisation war, wie toll sie auch empfangen wurden und hier begleitet wurden durch die Wochen. Dass sie teilhaben konnten an diesem Turnier."