Lahm: "Spanien ist einen Schritt weiter als Deutschland"

Der ehemalige Weltmeister Philipp Lahm sieht vor dem EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien am Freitagabend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) leichte Vorteile bei den Iberern. „Ich glaube, dass das spanische Team auch im Moment einen Schritt weiter ist als das deutsche“, sagte der 40-Jährige am Freitag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).