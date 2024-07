Lamine Yamal: Eine Berührung von Messi reichte aus

Lionel Messi gehört zweifelsohne zu den größten und besten Spielern aller Zeiten. Doch mittlerweile ist der Argentinier in der MLS aktiv, die Fans in den europäischen Topligen lechzen nach einem Spieler, der in die riesigen Fußstapfen treten kann. Beim FC Barcelona tut sich aktuell jemand auf - und der hat schon früh etwas von der Messi-Magie bekommen.

Momentan kursiert in den sozialen Medien ein Foto, auf dem ein zwanzigjähriger Messi, noch mit langen Haaren, bei einem Fotoshooting ein Baby in einer Wanne wäscht. Das Baby: Lamine Yamal.

„Ein schwieriges Foto“ - wegen Messi

Bei The Athletic erzählte der Fotograf Joan Montfort nun: „Es war ein schwieriges Foto. Man könnte sagen, dass ich Blut geschwitzt habe, um es aufzunehmen.“ Doch nicht etwa wegen des jungen Yamals, sondern wegen des späteren achtmaligen Ballon-d‘Or-Siegers: „Messi ist immer noch schüchtern, aber er war viel schüchterner, als er anfing. Und da steht er jetzt mit einem winzigen Baby in einer Plastikwanne voller Wasser. Und mit seiner Mutter. Am Anfang gab es nicht viel Interaktion. Es war für alle schwierig. Aber nach und nach hat sich alles eingespielt und am Ende ist es ein ziemlich gutes Foto geworden.“