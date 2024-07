"Liegt alles am Premierminister": Biden gratuliert Starmer

US-Präsident Joe Biden hat dem neuen britischen Premierminister Keir Starmer zu Englands Einzug ins EM-Finale gratuliert. "Ich sage Ihnen was, das liegt alles am Premierminister", scherzte Biden bei Starmers Antrittsbesuch im Weißen Haus am Mittwoch, als er gefragt wurde, ob er Englands 2:1-Halbfinalsieg gegen die Niederlande gesehen habe.