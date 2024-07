Marica: "Rumänien sieht endlich wieder Licht"

„Wir Rumänen können nicht oft stolz auf etwas sein. Dafür bleibt uns eigentlich nur der Sport. Und so richtig erfolgreich waren da zuletzt auch nur zwei Sportler: Schwimmer David Popovici und Tennisspielerin Simona Halep. Jetzt sehen wir endlich wieder Licht“, sagte der frühere Schalker und Stuttgarter in Münchner Merkur/tz vor dem Duell am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in München gegen die Niederlande.