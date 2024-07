Hand-Elfmeter für Deutschland? "Muss mich revidieren"

Lothar Matthäus rudert in seiner Einschätzung zu der Hand-Szene aus dem deutschen Spiel gegen Spanien zurück. Der Rekordnationalspieler will auch nicht von einem starken Turnier sprechen.

Ungeachtet einer starken Vorstellung auch beim EM -Viertelfinal-Aus gegen Spanien (1:2 nach Verlängerung) und dem erstmaligen Einzug wieder in die Runde der letzten acht Teams bei einem Großturnier sieht Lothar Matthäus die deutsche Nationalmannschaft auch kritisch.

„Deutschland hat eine starke Heim-EM gespielt, heißt es vielerorts. Ich tue mich schwer, das so zu sehen“, meinte der Rekord-Nationalspieler in seiner Kolumne auf sport.de .

Matthäus fügte an: „Vielleicht waren die Erwartungen aufgrund der vergangenen Turniere nicht sehr hoch und die Leistung sieht deshalb stark aus. Ich finde aber nicht, dass ein Gastgeber wie Deutschland zufrieden sein kann, wenn er im Viertelfinale ausscheidet. Das darf nicht unser Anspruch sein!“

Der 63-Jährige räumte dabei durchaus ein, es sei unglücklich gewesen, schon im Viertelfinale in einem vorweggenommenen Endspiel auf Spanien zu treffen.

EM: „Sind schon noch eine Fußball-Macht“

In seiner Analyse zum Scheitern stellte sich Matthäus nicht zuletzt mit Blick auf den Bundestrainer auch die Fragen: „Was fehlt uns? Ist es der Mittelstürmer, der die Tiefe hat, der sich vorne auskennt? Kann sein. Hat Julian Nagelsmann richtig aufgestellt? Ich bin sicher, im Nachhinein würde er es anders machen. Seine Idee, obgleich sicher durchdacht, ist nicht aufgegangen.“

Nach Meinung des früheren Profis hat Deutschland in der Verlängerung dann „leider zu wenig gemacht“. Das Team habe „nicht mehr das gespielt, was wir noch in der letzten halben Stunde der zweiten Hälfte gespielt haben.“