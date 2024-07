Matthäus sieht Kane "nicht in der Form"

Auch Jude Bellingham sei "nicht in der Form, die England braucht, um so einen großen Titel zu gewinnen".

Lothar Matthäus sieht die englischen Topstars Harry Kane und Jude Bellingham vor dem EM-Finale gegen Spanien nicht in Topform. „Gerade die zwei ganz großen Namen, Harry Kane, Torschützenkönig der Bundesliga, und Jude Bellingham, Champions-League-Sieger mit Real, sind nicht in der Form, die England braucht, um so einen großen Titel zu gewinnen“, schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für sport.de.